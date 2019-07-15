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05:02 15 Temmuz 2019
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    Buğday

    ‘Rusya buğday ihracatı alanında dünya liderliğini korudu’

    © AP Photo / Michael Conroy
    Ekonomi
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    Rusya’nın 2018-2019 tarım yılının sonuçlarına göre buğday ihracatı alanında ABD, Avrupa ülkeleri ve Kanada’yı geride bırakarak dünya liderliğini koruduğu bildirildi.

    Buğday
    Sputnik
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    Sputnik’e konuşan Rus uzmanlar, Rusya’nın 2018-2019 tarım yılının (1 Temmuz 2018 – 30 Haziran 2019) sonuçlarına göre buğday ihracatı alanında ABD, Avrupa ülkeleri ve Kanada’yı geride bırakarak dünya liderliğini koruduğunu aktardı.

    Rus analiz merkezi Sovecon Direktörü Andrey Sizov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın buğday ihracatının dünya buğday ticaret hacminin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğuna dikkat çekti. Sizov, “Rusya ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada’yı geride bırakarak bir kez daha liderliğini kanıtlamış oldu” diye konuştu.

    Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Rusya Tahıl Birliği Başkan Yardımcısı Aleksandr Korbut ta 2018/2019 sezonunun sonuçlarına göre Rusya’nın buğday tedariki bakımından diğer ülkelerin önünde olduğunu açıkladı. Korbut, “Rus buğdayının kalitesi tüm uluslararası taleplere uygun. Rusya, dünyanın 5’te birine buğday tedarik ederek tüm talepleri gereğine uygun olarak yerine getirdiğini kanıtladı” ifadelerini kullandı.

    Buğday
    © Sputnik / Aleksey Malgavko
    ABD Tarım Bakanlığı: Buğday ihracatının lideri Rusya

    Agro and Food Communications adlı danışmanlık şirketinin yönetici ortağı İlya Bereznyuk, “Bu sezonun sonucunun, bir önceki sezona göre daha düşük olduğu anlaşıldı, ancak buna rağmen bu sonuç rahatlıkla mükemmel olarak kabul edilebilir. Rusya böylelikle tahminlere uygun olarak buğday ihracatı alanında AB, ABD ve Kanada’yı geride bırakarak bir kez daha birinciliğini korudu” dedi.

    Rusya 2017-2018 döneminde buğday ihracatı alanında ABD ve AB’yi sollayarak dünya birincisi olmuştu. Daha önce Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ülkenin geçen sezon gerçekleştirdiği tahıl kültürleri ihracatının 43.3 milyon ton, buğday ihracatınınsa 35.2 milyon ton olduğunu açıklamıştı.

    ABD Tarım Bakanlığı’nın Temmuz raporuna göre ise bu ülkeden geçen sezon 25.5 milyon, AB’den 24 milyon, Kanada’dan ise 24.5 milyon ton buğday ihracatı gerçekleştirildi.

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    Etiketler:
    SovEcon, Buğday ihracatı, Buğday, Kanada, Avrupa, ABD, Rusya
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