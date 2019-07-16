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11:31 16 Temmuz 2019
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    İşsizlik

    İşsizlik oranı yüzde 13'e, işsiz sayısı 4.2 milyona yükseldi

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3.4 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı 'İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.

    İşsizlik
    © AA /
    İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin 814
    Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3.4 puanlık artış ile yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.

    Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artış ile yüzde 15.0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.3 puanlık artış ile yüzde 23.2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3.5 puanlık artış ile yüzde 13.3 olarak gerçekleşti.

    İSTİHDAM ORANI

    İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1.9 puanlık azalış ile yüzde 46 oldu.

    İŞKUR
    © AA / Arşiv
    Selçuk: İŞKUR aracılığıyla 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildi
    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.6'sı tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 56.9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

    Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.7 puan, inşaat sektörünün payı 1.7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.2 puan, hizmet sektörünün payı 2.1 puan arttı.

    İşgücü 2019 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

    Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık azalış ile yüzde 71.8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34.5 olarak gerçekleşti.

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    Etiketler:
    Türkiye, işsizlik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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