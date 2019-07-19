Benzinde 20 kuruş indirim

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) 19 Temmuz 2019
20/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde 9 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
Akaryakıt Fiyatlarında indirim— EPGİS (@trepgis) 19 Temmuz 2019
20/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde 11 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)