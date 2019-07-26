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09:52 26 Temmuz 2019
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    Düğünlerde 'sahte altın' dönemi

    'Kapalıçarşı'da bazı kuyumcular 22 ayar bilezikleri 24 ayar hesabıyla satıyor' iddiası: 'Fiyatları öğrenip gelin'

    DHA
    Ekonomi
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    Kapalıçarşı'da bazı kuyumcuların 22 ayar bilezikleri 24 ayar altın fiyatıyla sattığı şikayetleri üzerine İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Kendine esnaf diyen kimse bunu yapmaz" dedi. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan bazı esnaflar ise, "Fiyatları öğrenip gelin" uyarısında bulundu.

    Son dönemde altın satın alan vatandaşlar bazı kuyumcuların yaptığı 'ayar hesabı' yüzünden zararlı çıkıyor. Gramı 247 lira olan 10 gramlık 22 ayar altın bileziğin normalde 2 bin 470 liraya satılması gerekirken bazı kuyumcuların gram fiyatı daha yüksek olan 24 ayar altından hesapladığı ileri sürülüyor.

    © DHA /
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    Bu sırada hesabın 24 ayardan yapıldığını fark etmeyen vatandaş 10 gramlık 22 ayar bilezik için 2 bin 800 lira para ödüyor.

    'BEĞENMEYEN ALMASIN'

    Hürriyet gazetesinden Emre Eser, haberinde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Kapalıçarşı'da bulunan dükkanlardan alıcı gibi girip fiyat aldığını belirtti. İlk girdiği dükkandan 22 ayar 10 gramlık düz bilezik için, satıcının yaptığı ince hesaptan sonra 2 bin 800 lira ücret istediğini belirten Eser, hesabı 24 ayardan yaptığını sorduğunda,  "Benim fiyat politikam bu beğenmezseniz diğer dükkanları gezin" cevabını aldığını belirtti.

    Haberde, bir dükkandan 2 bin 450 lira, başka bir kuyumcudan 12.10 gramlık bir bilezik için 3 bin 300 lira gibi farklı fiyatların verildiği belirtildi. 

    'FİYATLARI ÖĞRENMEDEN GELMEYİN'

    Kapalıçarşı'da esnaflık yapan bazı kuyumcular duruma tepkili. 25 yıldır çarşıda kuyumculuk yaptığını belirten bir kuyumcu, "Bazıları maalesef böyle bir hesap işine giriyor ama bu çok yanlış. Müşteriye bahane olarak işçilik ve diğer masraflar gösterilebilir. Ancak bu zaten 245 liralık gram fiyatın içerisinde var. İşçilik maliyetlerini hepimiz biliyoruz. 10 gramlık bir bileziğin fiyatı bugün 2 bin 450 lira civarında. Bunun 2 bin 800 liradan satılması normal değil. Vatandaşlar altın almadan önce altın fiyatlarını iyice öğrenmeli ve en az üç farklı yerden fiyat alıp ona göre kararını vermeli" diye konuştu. 

    Bir başka kuyumcu ise "Bu tür fiyat farklarında genellikle işçilik masrafı bahane gösteriliyor ancak bu farkların oluşması mümkün değil. Altın alacaklar ilk girdiği dükkandan alışveriş yapmasın. Alternatifleri araştırsın" dedi.

    © AA /
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    'KENDİNE ESNAFIM DİYEN BUNU YAPMAZ'

    İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, şöyle konuştu:

    "Kendine esnaf diyen hiç kimse böyle bir haksız kazanç peşinde olamaz. Dünya borsalarında tespit edilen altın fiyatları bellidir. Internet ve bilgi çağında yaşadığımız bugünlerde 22 ve 24 ayar altın fiyatlarını da bilmeyen pek yoktur. Alışveriş sırasında oluşan fiyat farkı, büyük olasılıkla kuyumcular tarafından üretim bedeli/işçilik fiyatı ürüne eklendiği için meydana gelmiş olabilir. Vatandaşlarımız, bu fiyatlara İKO'nun sitesine girerek kolaylıkla ulaşabilir. Bu tür mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa bu şikâyetlerini merkezi Çemberlitaş'ta olan ve Kuyumcukent'te de ofisi bulunan İstanbul Kuyumcular Odası'na iletmelerini bekliyoruz."

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    © Fotoğraf : DHA
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    'KDDK KURULURSA MÜDAHALE OLUR'

    Meslek odası olarak piyasayı etkin olarak denetlemek istediklerini ancak mevcut yasalar nedeniyle adım atmakta zorlandıklarını belirten Mustafa Atayık, şöyle devam etti:

    “Ülkemizde 35 bin perakendeci, 5 bin civarında ise üretici ve toptancı hizmet veriyor. Mevcut yasalara göre, parası olan herkes istediği yerde kuyumcu açabiliyor. Biz, bu nedenle tıpkı bankacılık sektöründe olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de regüle edecek, koordine edecek ve etkin bir şekilde denetlemesini sağlaması için Kuyumculuk Denetleme ve Düzenleme Kurulu (KDDK) kurmak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı ile temasa geçtik. Bu kurul kurulduktan sonra piyasada böyle şeylere anında müdahale edebiliriz."

    Etiketler:
    Mustafa Atayık, İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), esnaf, Fiyat, kuyumcu, Kapalıçarşı, İstanbul, Altın, bilezik
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