Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir: Açıklanan fındık fiyatından memnunuz

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Açıklanan fındık fiyatından memnunuz. Daha fazlasını belki gönlümüz ister ama Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği fiyat Karadeniz Bölgesi'ni memnun etti." dedi.

Aydemir yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıkladığı fındık fiyatlarını değerlendirdi.

Açıklanan fındık fiyatından memnun olduklarını dile getiren Aydemir, şunları kaydetti: "Daha fazlasını belki gönlümüz ister ama Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği fiyat Karadeniz Bölgesi'ni memnun etti. Tabii şu anda fındık hasadı başlamadı. Bir kere fındık hasadı olgunlaşmış haliyle olursa hem kaliteli fındık elde etmiş oluruz hem de ihracatta sorun yaşamayız. Özellikle Ziraat Odası olarak düz ovada fındık olgunlaştığı zaman, dalından düştüğü zaman toplanmasını istiyoruz. Öncelikle açıklanan fiyat bölgemize, Samsun'a ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

İlçede 450 bin dönüm fındık arazisi olduğuna dikkati çeken Aydemir, "Bunun 405 bin dönümü verim çağında bulunuyor. Rekolte beklentisi Çarşamba'da 64 bin ton ancak bunun biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Normalde 35 bin ton tahmin ediyorum. Samsun bölgesinde 137 bin ton fındık rekoltesi var." diye konuştu.

Fındık fiyatıyla ilgili sürekli çalışmaları olduğunu dile getiren Aydemir, fındık fiyatının belirlenmesinde emeği geçen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karadeniz Bölgesi ve Samsun milletvekillerine, bölge ziraat odası yönetim kurulu üyelerine, meclislerine ve başkanlarına teşekkür etti.