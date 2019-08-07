Benzin ve motorine indirim

Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Kaynaklar, motorin fiyatlarında da cuma gününe kadar indirim yapılabileceğini belirtiyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi ve dolar kurunun gevşemesi, depoyu doldurmanın maliyetini düşürecek.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor. Motorine de hafta sonuna kadar 15-20 kuruş aralığında indirim göründü. Kurban Bayramı için seyahat edecekler akaryakıta daha az para ödeyecek.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi ve dolar kurunun gevşemesi, depoyu doldurmanın maliyetini düşürecek. Benzinin ton fiyatı, 625 dolardan 590 dolara kadar düştü. Dolar kuru da 5.65 TL’den 5.50 TL’ye kadar indi. Benzinde, bu gece yarısı 28 kuruş indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MOTORİNDE DE BEKLENİYOR

Uluslar arası piyasalarda motorinin de ton fiyatı 585 dolardan 565 dolara kadar geriledi. Ürün bazında piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaşanmazsa motorinde de hafta sonuna kadar indirim bekleniyor. Rakam net olmamakla birlikte indirim tutarının 15-20 kuruş aralığında olabileceği hesaplanıyor.