Pakdemirli: Bayram sonrası et fiyatlarında değişiklik beklemiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı sonrası et fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklemediklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

"Türkiye'nin her tarafı hareketli. Her kurbanlıkta 'Yeterince kurbanlık var mıdır?' diye sorulur. Bu sene 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaşımız var" bilgisini veren Pakdemirli'nin açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

- Kurban sonrası et fiyatlarında bir değişiklik beklemiyoruz. hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden kulak küpe numarasını girerek kesilecek hayvanın tüm bilgilerine ulaşılabilir. "HaySag" adlı uygulamamızdan da bilgi edinebilirler.

- Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak. Fiyatı bayramın üçüncü-dördüncü günü açıklamış oluruz. Arzu edenler ESK'da bu hayvanları kestirebilirler. Kanlı görüntülerden uzak duralım. Veteriner kontrolünde keselim. Çevreye rahatsızlık vermeyelim.

- Yağlı tohum ve hububat desteğinde 6 Ağustos tarihinde ödemeleri yaptık yıl sonuna kadar da ödemelere devam edeceğiz.

- Ayçiçeği fiyatlarına bakanlık olarak ilk kez biz müdahale ettik. Geçen yıl dövizdeki durumdan ötürü ikame fiyatları çok arttı. Bugün ise farklı. Ayçiçek üreticisinin eline 2 bin 492 lira eline geçmiş olacak. Üreticimizin lehinde olsun diye bu işte ilk defa tüm birlikleri bir araya getirerek karara vardık.

- Çiftçiye elektrikli traktörde pil yedi saat dayanıyor, prototip seri üretime hazır. Ben bizzat test ettim son derece güçlü bir prototip oldu. Dünyada bir örneği olmayan traktör. Seri üretimde normal eşdeğer traktör neyse kategorisinin biraz daha pahalısı olabilir ama yakıtta tasarruflu olacak. AR-GE faaliyetimizi tamamladık, bu Türkiye'nin bir başarısıdır.

- 2019 buğday tahminimiz 19,5 milyon ton. Cumhuriyet tarihinin rekor çeltik üretimine doğru gidiyoruz. Gıda fiyatlarında doğal olarak kışın sebze-meyve fiyatları artıyor. Fiyatların trendini ve seyrini tarımsal girdiler belirliyor.

- Yeni nesil sera alanında yatırım 2 milyar TL'yi buldu. Ziraat Bankası çok düşük faizle 7 yıl ödemeli sera kredisi sundu.

- Tarım Şurası 15 yıl sonra yapılacak. Herkesin bir fikri var. Tüm paydaşlar konuşsun istiyoruz. Başta üreticiler, örgütler, birlikler, üniversiteler konuşacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük bilgi ve belge kütüphanesini oluşturmak istiyoruz.

- Tarımda atama bekleyenler konusunda bu imkan bütçe meselesidir. Ben hayatım boyunca devletten maaş almamış bir insanım. Devleti tek istihdam kapısı olarak görmemek lazım. İhtiyaç oldukça alım yapıyoruz. Personel Genel Müdürlüğümüz ile bu arkadaşlarımız yazışabilirler. Önümüzdeki aylarda bunlarla ilgili belli açıklamalarımız olacaktır.