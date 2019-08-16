Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe 'mali şeffaflığı' artıracak yeni bir düzenleme hazırladı. Reel sektör firmalarının bağımsız denetime tabi kredi limiti, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirildi. BDDK kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürdü.

NTV'de yer alan habere göre BDDK kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Reel sektör firmalarının bankalardan kullandığı kredilerle ilgili bağımsız denetime tabi limit, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirildi.

KREDİ MÜŞTERİ ALANI BÜYÜYECEK

Bu kapsamda, mevcut riski 100 milyon TL ve üzerinde olan veya alınacak yeni krediyle birlikte bu sınırın üzerine çıkacak müşterilerin kredi tahsis aşamasında, bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve mali rasyoları içeren analiz tabloları bankalara sunulacak.

Böylece, bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamı genişletilecek ve mali şeffaflığı artırılacak, bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanı kolaylaştırılacak.