Otomotiv ihracatında rekor yükseliş

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artış gösterdi.
Temmuzda binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Türkiye'nin dış satışında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 18 olarak gerçekleşti.
HOLLANDA'YA YÜZDE 131, ABD'YE YÜZDE 55 ARTIŞ
Geçen ay, Türkiye'nin otomotiv ihracatında Almanya, 413.6 milyon dolarla en fazla dış satış yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yönelik ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 arttı.
Sektörde, temmuz ayında önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 131 artışla 146.2 milyon, ABD'ye yüzde 55 yükselişle 138.3 milyon ve Polonya'ya da yüzde 37 artışla 109.5 milyon dolar ihracat artışları yaşandı.
ABD'ye ihracat artışında, sektörün alt ürün grubundaki binek otomobillerde yüzde 343, otobüs, minibüs ve midibüsteki yüzde 100'e ulaşan yükselişler etkili oldu.
Hollanda'ya sektörün alt ürün grubundaki eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 319, binek otomobillerdeki yüzde 68'lik dış satış artışları da dikkati çekti.
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