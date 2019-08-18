Tarım Bakanı Pakdemirli: Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal milli gelirinin 16 yılda 37 milyar liradan 213.4 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Sadece bu ürünlerden toplam 2.17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk fındığı, kirazı, incir ve kayısısı lezzeti ve kalitesiyle dünyaya yayılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tarımsal milli gelirinin son 16 yılda 37 milyar liradan 213.4 milyar liraya ulaştığını belirten Pakdemirli, "Bu dönemde, meyve üretimi 13.3 milyon tondan 22.3 milyon tona, sebze üretimi 25.8 milyon tondan 30 milyon tona, tarla bitkileri üretimi 58 milyon tondan 64.4 milyon tona çıktı. Toplam bitkisel üretimimiz 98 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, üretimdeki bu artışın ihracata da olumlu yansıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"2002 yılında 3.7 milyar dolar tarım ürünleri ihracatımız 2018 yılında 17.7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Sadece bu ürünlerden toplam 2.17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik. 20 üründe ise dünyada ilk dört içerisinde yer alıyoruz."