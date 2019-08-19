IKBY: Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız

Irak merkezi yönetiminin IKBY'nin bütçedeki payında kesinti yapmayı sürdürdüğünü belirten Adil, "Bağdat'ın yaptığı bu kesinti, IKBY'nin günlük 250 bin varil petrol satışından elde ettiği gelirden çok daha fazla" dedi.
Halihazırda askıda kalan birtakım sorunların çözümünde anayasanın temel alınması gerektiğini vurgulayan Adil, petrol ve mali konularda Bağdat ile iyi bir iş birliği olduğunu ve iki taraf arasında çeşitli ortak komiteler kurulduğunu ifade etti.
Adil, son olarak IKBY'nin toplamda 1 milyondan fazla memuru bulunduğunu ancak Bağdat'ın bu memurların yalnızca 600 bini için maaş gönderdiğini belirterek, bu sorunun Erbil hükümetinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu dile getirdi.
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