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23:30 20 Ağustos 2019
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    Çaykur, borç yapılandırmasına gidiyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, son 2 ayda çaya yapılan ikinci yüzde 15’lik zamma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Çaykur'un borç yapılandırması ve sermaye artırım talebine dair açıklama yaptı.

    © AA /
    Haziranda yüzde 15 zamlanan çaya bir zam daha
    Bloomberg HT yayınında Çaykur'un geçen yıl 657 milyon TL zarar açıkladığını hatırlatan Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, kredi maliyetlerindeki yüksek orana dikkat çekerek, "Kredi faiz oranları çok yüksek. İnşallah bu faiz oranları düşerse biz de borçları yeniden yapılandırıyoruz. Bu haliyle geçen seneden çok daha aşağıda zarar gerçekleşecektir. Sanırım bilançodaki düzelme önümüzdeki seneye kalır” dedi.

    Çaykur olarak yaş çay alımını yaptıktan 1 ay sonra üreticinin mağduriyetini gidermek için çay parasını ödediklerini ifade eden Alim, "Bu da peşin gibi oluyor. Kurumun öz sermayesi yeterli olmadığı için bankalardan ister istemez kredi alıyoruz. Kredilerde faiz oranları da daha düne kadar yüzde 30-34 civarlarındaydı. Yüzde 25’lerin çok üzerindeydi. Ancak şimdi yüzde 17.45’lere kadar düştü. Daha da düşeceği söyleniyor. Zaten bizim tüm bilanço tablolarındaki zararımız genelde banka kredilerinden kaynaklı. Onun haricinde tamamen tasarruf tedbirleri içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

    © AA /
    Kuru çaya yüzde 15 zam
    'ÇAYKUR'UN 1-1.5 MİLYAR T6L’LİK SERMAYE ARTIŞINA İHTİYACI VAR'

    Bloomberg HT'nin haberine göre, her ne kadar özerk bir yapıda olsa da çalışmalarının ve ödemelerinin Hazine’ye bağlı şekilde devam ettiğini kaydeden Alim, Çaykur olarak arzu ve isteklerinin sermaye artırımı yönünde olduğunu söyledi.

    Yusuf Ziya Alim, "Bir sermaye artışı olması durumunda tabii ki faiz giderimiz de olmayacağından bilançodaki herhangi bir harcama kaleminden kaynaklı zarar olmadığı için Çaykur tamamıyla kendi ayakları üstünde, denk bir bütçeyle hatta kâr da yapabilecek bir kuruluştur" dedi.

    Sermaye artırımı konusunda Hazine'den talepte bulunduklarını ifade eden Alim, sonucun henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.

    Yusuf Ziya Alim, "Her ay sonu yaş çay bedeli öderken, sermaye artışı yapılmasının doğru olacağını belirterek Hazine’den sermaye artışı istiyoruz. Çaykur’un kredi ve faizlerinden kurtulabilmesi için en az 1-1,5 milyar liralık sermaye artışına ihtiyacı var" diye konuştu.

    Çay
    © AA / Salih Yıldırım
    RTB Başkanı Erdoğan: Çaykur, kuru çaya zam yapmazsa sektör ayakta kalamaz
    'YIL İÇERİSİNDE BAŞKA BİR ZAM DÜŞÜNMÜYORUZ'

    Son 2.5 yıldır kuru çaya zam yapılmadığını hatırlatan Yusuf Ziya Alim, "Kurumun da belli bir maliyet yükü vardı. Tüketiciye de maliyetlerin tamamının yansıtılmaması adına yüzde 30’luk zammı ikiye böldük. Yüzde 15’lik zammı ilk zammı 2 ay önce yaptık, 15’ini de şimdi yaptık. Sonuçta başka ürünlerle karşılaştırıldığında yüzde 30 zam yine de maliyetlerin altında kalıyor" dedi.

    Yusuf Ziya Alim, şimdilik bu şartlarda yıl içerisinde kuru çay için başka bir zam düşüncelerinin olmadığını söyledi.

    Çaykur, son 10 yılın 3 yılında kâr ederken, geri kalan 7 yıl zarar açıkladı ancak son 2 yıldaki zarar dikkat çekici.

    2017 yılında 267.6 milyon lira zarar açıklayan Çaykur, 2018 yılında 42 milyon lira kar beklentisine karşın 657 milyon 86 bin lira net zarar açıklamıştı.

    Etiketler:
    Borç yapılandırması, Zam, Çay, Yusuf Ziya Alim, Çaykur
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