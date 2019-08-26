‘Doların dünya para birimi olmaktan çıkmasıyla ABD, dünya hegemonyasının önemli bir kısmını kaybeder’

Bruter, şöyle konuştu:
“Doları dünya para birimi olarak kullanma imkânı, Washington’un en önemli dış ekonomi ve dış politika etki aracı. Amerikalılar, bu araçtan yoksun kalmaları durumunda, dünya hegemonyasının önemli bir kısmından, dünya süreçlerini etkileme imkânından yoksun kalır."
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"Zira şu anda Çin’e, Rusya’ya, Fransa’ya etki etmeye çalışıyorlar. Eğer dış ticaret işlemlerinde dolar es geçilirse, diğer ülkeler Washington’u dikkate almayabilir."
Ancak şu anda doların dünya dış ticaretinin bir parçası olduğunu ve bu para biriminden vazgeçilmesinin ticaretin de olmayacağı anlamına geleceğini vurgulayan Bruter, yeni bir kripto para biriminin kullanılması için dünya ülkelerinin bu konuda ortak tutum izlemesi gerekeceğini belirtti.
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Rus uzman, böyle bir tutumun sağlanmasının zor olacağına, zira ülkelerin egemenliklerini kısmen kısıtlayabilecek bir takım adımlar atması gerekeceğine dikkat çekti.
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