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11:55 28 Ağustos 2019
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    ASO Başkanı Özdebir: Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanması için tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerekiyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerekiyor" dedi.

    Özdebir, ASO'nun ağustos ayı meclis toplantısında sanayi üretimi, işsizlik ve enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    ASO Başkanı Nurettin Özdebir
    © AA / Fatih Kurt
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    Sanayi üretimindeki daralmanın işsizlik rakamlarına da olumsuz yansıdığını belirten Özdebir, "2 Eylül Pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Sanayi Üretim Endeksi, bu rakamın negatif olarak gerçekleşeceği ihtimallerini kuvvetlendiriyor. Sanayi üretiminde ve işsizlikle birlikte iç talepteki azalışın, kur ve faizin yukarı yönlü olmasına neden olacağı unutulmamalıdır" diye konuştu.  

    Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması için gıda enflasyonuna odaklanılması, milli bir tarım politikası ile tarım ve hayvancılıkta yapısal reformların uygulamaya konulması gerektiğini vurgulayan Özdebir, sanayide yerli üretimi teşvik eden, katma değerli, yüksek teknolojili üretimi destekleyen bir büyüme modeline ivedi bir şekilde geçilmesi gerektiğini belirtti.

    'İHRAÇ ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİN ORTALAMA KİLOGRAM FİYATI 1.15 DOLAR SEVİYESİNE KADAR DÜŞTÜ'

    ASO Başkanı Nurettin Özdebir
    © AA / ASO
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    İç talepteki azalışla birlikte son aylarda büyümenin lokomotifi niteliğindeki ihracat rakamlarında da bir zayıflamanın yaşandığına işaret eden Özdebir, şöyle devam etti: 

    "İhraç ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram fiyatı 1.15 dolar seviyesine kadar düştü. Aslında 5 yıl öncesinde bu rakam 1.7 dolar seviyesindeydi. Kilo fiyatında yüzde 10'luk bir artış, ekonomide 18 milyar dolarlık ek bir kaynak girişi sağlamaktadır. Diğer ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle karşılaştırdığımızda oldukça düşük seviyede kalıyoruz. Öte yandan, reel sektörün toplam borcunun milli hasılaya oranı 10 yılda 3 katına çıkarak, yüzde 75 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Özel sektörün yüksek borçluluk rasyosu finansal istikrarı olumsuz etkilerken, gelecek yıllarda sürdürülebilir bir büyüme için gerekli yatırımların yapılmasını engellemekte, bu durum da ekonominin istihdam yaratma kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir." 

    'EKONOMİK İSTİKRAR VE GÜVENİN SAĞLANMASI YEGANE ŞART'

    Enflasyon - pazar
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    Özdebir, mevcut şartlar itibarıyla reel sektörün orta ve uzun vadeli bir plan yapmakta zorlandığına dikkati çekerek, "Reel sektörün yatırım iştahı her geçen gün azaltmaktadır. Reel sektörün uzun ve orta vadeli ve dengeli bir strateji belirleyebilmesi için ekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması yegane şarttır" ifadelerini kullandı.

    Kurban Bayramı öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ASO'yu ziyaret ettiğini anımsatan Özdebir, şunları söyledi:

    "Kendisi bizleri dinlemeye geldiğini söyledi ve ekonominin içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Özellikle içinde bulunduğumuz durgunluk ortamından çıkışın yani firmaların üretim gücünün korunması ve piyasaların işler hale gelebilmesi için, kamunun reel sektöre sermaye niteliğinde kaynak aktarması gerektiğini kendisine belirttik. Bu çerçevede kendisine Japonya örneğini anlattık ve reel sektöre likidite sağlamak açısından daha önce bu ülkenin uygulamaya koyduğu bir model önerisinde bulunduk."

    Etiketler:
    İşsizlik, Borç, Reel sektör, Sanayi, Berat Albayrak, hayvancılık, Tarım, Enflasyon, Nurettin Özdebir, Ankara Sanayi Odası (ASO)
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