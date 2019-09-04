Borsa 100.000 puanı aştı

Dünkü pozitif seyrini bugün de sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.000 sınırının üzerine çıktı.

Güne pozitif başlayan ve günün ilk yarısını yüzde 0.67 artışla 99.491.64 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında 100.000 direncinin üzerine çıktı.

100.240 puana kadar yükselen endeks, yüzde 1.36 artışla 100.180 puan seviyesinde yer aldı. Borsa bu seviyeyi en son 7 Ağustos tarihinde görmüştü. Yılın en yüksek seviyesi ise 31 Ocak'ta 105.930 ile görüldü.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre dolar kurunda düşüş de devam ediyor. Dolar kuru yüzde 1'e yakın düşüşle 5.6750 seviyesinde yer alıyor.