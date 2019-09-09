Pamir: Merkez Bankası’ndan 2.0 puan faiz indirimi bekliyorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Pamir, piyasadaki toparlanmaya paralel olarak bu ay faiz indirimi beklediğini söyledi.

Pamir şunları kaydetti:

"Merkez Bankası’ndan faiz indirimi bekliyorum, kurlardaki gevşeme ve enflasyon rakamları buna imkan verir hale geldi. Yurt dışında da özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında faiz indirimleri sinyalleri var.

Yurt dışında 0.25 faiz indirilince biliyorsunuz bizde de faiz indirimi çarpan etkisiyle iki üç katı haline geliyor. Dolayısıyla yine 2.0-3.0 puanlık bir faiz indirimi bekliyorum.

'İNŞAATTA KIPIRDANMALAR GÖRÜYORUZ'

Bence doğru olan şimdilik 2.0 puanlık faiz indirimin ardından bekleyip bir sonraki toplantıda tekrar faiz indirimini gözden geçirmek olur çünkü özellikle jeopolitik sorunlarda kurlarda zıplamalar meydana gelebilir, o zaman da enflasyona olumsuz yansıma sebebiyle işimiz zorlaşabilir.

Piyasada özellikle inşaatta kıpırdanmalar görüyoruz. Bunun yanında yabancı yatırımcıların da Türkiye’ye olan özellikle doğrudan yatırım kapsamında yatırımlarının arttığını görüyoruz, en azından görüşmeler ve bazı ön anlaşmalar yapılıyor.

Bunlar sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı, bilemeyiz; ama, altı aydan önce durum hiç böyle değilken şimdi en azından açık bir şekilde talep görülüyor. Burada önemli olan diğer noktalar da bütün varlıklarımızın ucuzlaması ve Türkiye ekonomisinin dibi gördüğü ifadesi. Bu sebeple, bundan sonra daha da büyük bir problem görmüyorum.

'SATIN ALIMLAR GİBİ SÖZ KONUSU ANLAŞMALAR YAPILIRSA, BU DA PİYASAYA BİR MORAL VERECEKTİR'

Satın alımlar gibi söz konusu anlaşmalar yapılırsa, bu da piyasaya bir moral verecektir. Ama bu noktada en büyük risk, Suriye’deki olaylar gibi jeopolitik gerilimler. Bunlar ekonominin işi değil tabi ki, ama bu tür olumsuz gelişmeleri de takip etmek gerekir.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ekonomisinde de biraz yavaşlama olacağı zannediliyordu ve bizim ihracatımız kapsamında da bundan olumsuz etkilenmemiz bekleniyordu. AB büyümesi beklenenin üstünde oldu. Bizim asıl ticari ortağımız AB olduğu için oradaki iyileşme de tabi ki bize olumlu yansıdı."