Dolar 5.76 liranın üzerinde güne başladı

ABD'nin S-400'ler konusunda Türkiye'ye yaptırımların incelendiğini açıklamasıyla dün 5.75 sınırını aşan dolar bu sabaha da artışla başladı.

Dün güne 5.71 civarında başlayan dolar ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Türkiye'ye yaptırımların incelendiğini açıklamasıyla 5.76'ya kadar yükseldi.

Günü 5.74 civarında tamamlayan kur bugün en düşük 5.7420, en yüksek 5.7721'i test etti. Euro bu sabah yüzde 0.2 artışla 6.36'da işlem görürken, sepet kur 6.06'da.

BIST 100 Endeksi dün günü yüzde 1'in üzerinde değer kazancıyla tamamladı.

BloombergHT'nin aktardığı habere göre yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor, haftanın devamındaki Merkez Bankası kararı ise kurun hareketi açısından önemli olacak. Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın en az 175 baz puan faiz indireceği yönünde.