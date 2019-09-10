Dolar 5.76 liranın üzerinde güne başladı

Dün güne 5.71 civarında başlayan dolar ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Türkiye'ye yaptırımların incelendiğini açıklamasıyla 5.76'ya kadar yükseldi.
BIST 100 Endeksi dün günü yüzde 1'in üzerinde değer kazancıyla tamamladı.
BloombergHT'nin aktardığı habere göre yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor, haftanın devamındaki Merkez Bankası kararı ise kurun hareketi açısından önemli olacak. Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın en az 175 baz puan faiz indireceği yönünde.
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