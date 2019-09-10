Osmangazi Köprüsü'nden garanti edilenin yarısı kadar araç geçti

Diken'in aktardığı habere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü’ne ilişkin CİMER'e yaptığı başvuruya yanıt verdi.
Yap-işlet-devret modelli projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi ya da hasta sayısı gibi taahhütler bulunuyor. Bu taahhütler tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, verilen garantiler dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.
ADIGÜZEL: GEÇSİN GEÇMESİN, HER VATANDAŞ CEBİNDEN PARA ÖDEDİ
CHP’li Adıgüzel, devletin işletici firmalara yaptığı ödemelerin vatandaşlardan alınan vergilerle sağlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
Son olarak, geçen mart ayında Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3’üncü köprü) ve Osmangazi Köprüsü’nde 2018 yılı geçiş garantileri tutturulamadığı için özel şirketlere en az 1.76 milyar lira ödeneceği açıklanmıştı.
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