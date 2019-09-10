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14:36 10 Eylül 2019
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    Osmangazi Köprüsü

    Osmangazi Köprüsü'nden garanti edilenin yarısı kadar araç geçti

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Osmangazi Köprüsü’nden Temmuz 2016 ve Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 3 yıllık dönemde 22 milyon araç geçtiği bildirildi. Köprü için yılda 14 milyon 600 bin (3 yılda 43 milyon 800 bin) araç geçiş garantisi bulunuyor.

    Diken'in aktardığı habere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü’ne ilişkin CİMER'e yaptığı başvuruya yanıt verdi.

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
    Fatih Altaylı: Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak indirim sadece göz boyama, geçene indirim, geçmeyene bindirim
    Yanıtta, "Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyol Yap-İşlet Devret Projesi'nde; Osmangazi Köprüsü'nün içerisinde bulunduğu 1. kesimin trafik garantisi 40.000 otomobil eşdeğer/gün’dür. 2016 Temmuz’dan 2019 Haziran’a kadar toplam 22.306.468 otomobil eşdeğer araç geçmiştir" denildi.

    Yap-işlet-devret modelli projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi ya da hasta sayısı gibi taahhütler bulunuyor. Bu taahhütler tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, verilen garantiler dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

    ADIGÜZEL: GEÇSİN GEÇMESİN, HER VATANDAŞ CEBİNDEN PARA ÖDEDİ

    CHP’li Adıgüzel, devletin işletici firmalara yaptığı ödemelerin vatandaşlardan alınan vergilerle sağlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

    Osmangazi Köprüsü
    © Fotoğraf : DHA
    Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi: Zamları biz yapmıyoruz, köprü fiyatı dolarla belirleniyor
    "Gelen yanıtta geçiş sayıları aylara, yıllara ve araç tipine göre verilmediği için şirketlere ödenen miktara ilişkin net bir hesaplama yapamıyoruz. Ancak köprünün açıldığı tarihte bir otomobil için istenen 88.75 TL’den kaba bir hesap yapsak bile köprüden geçsin geçmesin her vatandaşımız Osmangazi Köprüsü için cebinden en az 23.26 lira ödemiş oldu.”

    Son olarak, geçen mart ayında Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3’üncü köprü) ve Osmangazi Köprüsü’nde 2018 yılı geçiş garantileri tutturulamadığı için özel şirketlere en az 1.76 milyar lira ödeneceği açıklanmıştı.

    Etiketler:
    Orhangazi, İzmit, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Onursal Adıgüzel, CHP, Osmangazi Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü
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