Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından petrol fiyatlarında rekor yükseliş

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait Abkayk ve Hureys tesislerine yönelik saldırısının ardından petrol fiyatları, Körfez Savaşı'ndan bu yana en yüksek artışı gördü. Brent petrol varil fiyatları yüzde 18 değer kazanarak 71 doları geçti.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından yüzde 18 yükseldi.

Analistler Suudi Arabistan'ın tam petrol tedarik kapasitesine geri dönmesinin haftalar alabileceğini söylerken, Suudi Enerji Bakanlığı yetkilileri, ülkenin petrol üretiminin yarısının yangın hasarı nedeniyle durdurulduğunu ve durum değerlendirmesinin bugün yapılacağını bildirdi.

BREAKING: Oil prices surge by 18% — The Spectator Index (@spectatorindex) September 15, 2019

Cumartesi günü sabah saatlerinde saldırıya uğrayan Abkayk, dünyanın en büyük petrol işleme tesisi ve günde 7 milyon varilden fazla petrol işleme kapasitesine sahip. Hureys ise, günde yaklaşık 1.5 milyon varil işleme kapasitesine sahip ve ikinci en büyük petrol sahası. Analistler, Abkayk tesisinin krallığın petrol üretiminde kilit önem arz ettiğini belirtiyor.

Husilerin üstlendiği saldırı, 1990 yılında Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ın düzenlediği füze saldırılarından bu yana krallığın petrol altyapısına yönelik en büyük saldırı olarak öne çıkıyor.

Hesaplara göre Suudilerin petrol üretimini yarıya düşürmesi, dünyanın günlük petrol üretiminin yüzde 5'ini etkiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin son rakamlarına göre, Suudi Arabistan ağustos ayında, günlük 9.85 milyon varil petrol üretti.

Halihazırda petrol, krallığın ihracat gelirlerinin yüzde 70'ini ve ülkenin GSYİH'sinin yarısından fazlasını oluşturuyor.