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11:15 16 Eylül 2019
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    İşsizlik oranı yüzde 13'e yükseldi

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında işsizlik oranı 2,8 puanlık artışla yüzde 13 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artan işsiz sayısı toplamda 4 milyon 253 bin kişiye ulaştı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

    İşsizlik
    © AA /
    İşsizlik oranı yüzde 13'e, işsiz sayısı 4.2 milyona yükseldi
    Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artış ile yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.2 puanlık artış ile yüzde 15.3 olarak tahmin edildi.

    Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,4 puanlık artış ile yüzde 24.8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2.9 puanlık artış ile yüzde 13.3 olarak gerçekleşti.

    İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.4 OLDU

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    İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 46.4 oldu.

    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.9'u tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 55.7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.3 puan, inşaat sektörünün payı 1.5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.7 puan arttı.

    İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53.3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

    İşgücü 2019 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 72.4, kadınlarda ise 0,.1 puanlık artış ile yüzde 34.7 olarak gerçekleşti.

    KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 35.2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

    © AA / Gökhan Balcı
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    Haziran 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 35.2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artarak yüzde 23.2 oldu.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45.6, İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13.9 OLDU

    © DHA /
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    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 27 milyon 983 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.1 puan artarak yüzde 45.6 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi artarak 4 milyon 532 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 13.9 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan artarak yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı.

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    Etiketler:
    İstihdam, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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