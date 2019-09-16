İşsizlik oranı yüzde 13'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,4 puanlık artış ile yüzde 24.8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2.9 puanlık artış ile yüzde 13.3 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.4 OLDU
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.9'u tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 55.7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.3 puan, inşaat sektörünün payı 1.5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.7 puan arttı.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53.3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2019 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 72.4, kadınlarda ise 0,.1 puanlık artış ile yüzde 34.7 olarak gerçekleşti.
KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 35.2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45.6, İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13.9 OLDU
Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi artarak 4 milyon 532 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 13.9 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan artarak yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı.
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