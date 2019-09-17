Büyükelçilik Danışmanı'ndan, Rusya ile ticarette ümit vaat eden alanlarla ilgili açıklama

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Ticaret Danışmanı Feridun Başer, Rusya ile işbirliğinde metalürji, lojistik ve eğitim gibi sektörlerin ümit vaat ettiğini düşündüklerini ifade etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği konulu bir toplantıda konuşan Başer “Metalurji, eğitim ve lojistik gibi sektörlerin ticari-ekonomik işbirliğinin gelişimi bakımından ümit vaat ettiğini düşünüyorum” dedi.

Başer, Rusya’da mağaza açan Türk firmaların giderek arttığını, Türk şirketlerin ülkede daha fazla var olmaya başladığını ifade etti.

Başer “Ticari temsilciğimize giderek daha fazla şirket Rusya’da iş kurmak, geliştirmek istediğine dair başvuruda bulunuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleri olduğunu söylemişti.