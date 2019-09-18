Aydın: Yerli kredi derecelendirme şirketi için JCR Avrasya ile ortaklık görüşmesi sürüyor

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin açıklaması hakkında konuşan Aydın şunları kaydetti:

"Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyor. Birinci grup, canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken takibe gitme dediğimiz bölüm o. Dün akşam BDDK, ben bankaların porföylerine baktım 46 milyar TL'nin üçüncü gruba gitmesini öneriyorum dedi. Bunlar ağırlıklı inşaat ve enerji sektörüne ait kredilerdir. Derinlemesine bakınca 46 milyarın yüzde 50'si inşaat ve enerji. Kalanı diğer sektörler. İkinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesi söylenmiş. Konu bundan ibarettir.

'46 MİLYARIN ÇOĞUNLUĞU DÖVİZ CİNSİNDEN'

46 milyar TL'lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden. Yabancı para cinsinden olmasının sebebi hem fiyatlama hem de getirilerin yabancı para cinsi olmasından. O zaman öyle yapmış idik. Bundan sonra farklı davranacağız.

© DHA / BDDK açıklamasına CHP’li Öztrak’tan tepki

Kredi borçlusu kamu olan kurum yok. Bize borçlu olanların tamamı özel sektör dediğimiz büyük, orta boy, küçük boy işletmeler.

Doğalgaz enerji üretimi çok ekonomik değil. Doğalgazla enerji üreten firmaların toplam kredi portföyü içinde miktarı azdır. Bunların biraz daha sıkıntı yaşadığı bilinen bir gerçek. Türk bankacılık sisteminin enerji sistemindeki kredi stoku 47 milyar dolar. Bunun 35 milyar dolarında herhangi bir problem yok. 12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinmesi var. 46 milyar liranın içinde enerjinin payı yüzde 20'ler civarında. Yapılandırma ile takibe düşen kredi birbirinden çok farklı. 46'nın 10-15 milyarlık bölümünün daha önce üçüncü gruba aktarıldığını görüyouz. Sektörün yaklaşık 6 milyar kadar rezervi var. Toplam 12 milyar TL karşılık ayrılması gerekecek. Karşılık tutarı Türk bankaları zorda bırakmaz. Türk bankacılık sisteminin gücü ve sağlamlığı pekişmiş olacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Bankacılık sektöründe en kötü senaryoda bile yıl sonu karlılığı 35-40 milyar TL arasında kapatılır."

YAPILANDIRMADA 25 MİLYON TL AYARI

Aydın, kredi yapılandırmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bankalar yarından itibaren çerçeve anlaşmasını imzalayacaklar. Yeni yasal düzenleme ile 25 milyon TL'nin altı ve üstü olarak ikiye boldük. 25 milyon TL'nin altı konfeksiyon usulü olacak. Ödemesiz dönem bir yıla kadar olabilecek vade 60 ay azami olacak. Faizi değişken veya sabit olabilecek. Çok hızlı yapılabilecek bir yapı kuruldu, bu ilk defa yapıldı. 25 milyonun üstü bildiğimiz klasik usullere tabi."

Bankalar Birliği Başkanı Aydın, faiz indirimleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"İnşaat sektöründe çok cazip yeni fiyatlamalar çıktı. Daha çok aşağı gelir diye bekleyenler de var. Bizim beklentimiz, faizler aşağı yönlü seyrini devam ettirecek. Şimdi kurumsalda 13-16 aralığında yıllık krediler görüyoruz. Merkez Bankası'nın deklare ettiği benchmark faizin altında. Son çeyreğin krediler açısından son derece pozitif olacağını ve ülke büyümesine olumlu katkı yapacağını ifade ediyorum."

'JCR AVRASYA İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Yerli kredi derecelendirme şirketi kurulmasına yönelik süreçle ilgili konuşan Aydın şunları kaydetti:

"Bizim kurmaya çalıştığımız şey TL borçlanmak isteyenlerin derecelendirilmesi ve bunun BDDK tarafından kabule şayan bulunması. A ratingli bir firmaya daha az risk ağırlığı verilmesi. Biz her 100 liralık kredi için yüzde 100 risk ağırlığı ayırıyoruz. A ratingli firmaya da yüzde 100 risk ağırlığı ayırıyorum. Ben ülkenin kıt olan sermayesini iyi kullanmamış oluyorum. Ben rating sistemiyle ekstra sermaye ile yeni kredi verebilirim. Ekonomi yönetimi bunun yapılması için bizi teşvik etmişti.

Yeni kuracağımıza nispetle ciddi veri topladığı için bize daha önce rate yapma imkanı sağlayacağı düşüncesiyle JCR Avrasya ile hisse alımı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ama henüz işlem nihayetlenmedi. İşlem biterse bununla devam edebiliriz. Nihayetlenmezse bu rate işini mutlaka yapıyor olacağız.

'BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERE NOT VERECEĞİZ'

Kuracağımız şirket Hazine'yi ve bankaları değerlendirmeyecek. Türkiye'de borçlanmak isteyen büyük ölçekli şirketleri ölçüp değerlendireceğiz. Halka açılmak, tahvil çıkarmak isteyenleri değerlendireceğiz. Ratinge göre kullandırdığım kredi sermayeyi daha efektif kullanmama sebep olacak."