3 kamu bankası ortak kartlı sistemler şirketi kuruyor

Şirketin kuruluş kararını, 3 banka da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarla duyurdu. Açıklamalarda, şirketin 21 milyon lira sermaye ile kurulacağı ve bankaların hisselerinin yüzde 33.33 olacağı aktarıldı.
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Açıklamalarda, "3 kamu bankasının ortaklığında kurulacak olan 21.000.000 TL sermayeli Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.'ye Bankamızca %33,33'lük pay oranı ile iştirak edilmesine karar verilmiş olup, Şirkete tüzel kişilik kazandırma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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