Dolar 5.70'in altına düştü

Dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde yeniden 5.70 liranın altına indi.

Haftanın ilk işlem gününde 5.71-5.74 aralığında işlem gören dolar/TL, gününü yüzde 0.5 düşüşle 5.7176'dan tamamladı.

Dolar/TL, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile düşüşe geçerken, önceki kapanışın yüzde 0.6 altında 5.6810 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL yüzde 0.6 azalışla 6.2490'dan, sterlin/TL de yüzde 0.5 değer kaybıyla 7.0720'den satılıyor.

Yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım verilerinin, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5.70'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivmeleneceğini dile getirdi.