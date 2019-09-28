'St. Petersburg'a yönelik elektronik vize uygulaması Türk turist sayısını artıracak'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vize uygulanmasının Türkiye’den Rusya’ya giden turist sayısını artıracağını söyledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizelerin uygulanmasını öngören kararı imzalamıştı. Elektronik vize uygulanacak ülkeler listesine, Avrupa Birliği’nin (AB) tüm üyeleri ve Türkiye dahil 53 ülke dahil edilmişti.
Sputnik’e konuşan Bağlıkaya, Rusya’ya daha fazla Türk turistin gitmesini istediklerini belirterek, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Rusya’ya giden Türkiye vatandaşlarının sayısının daha az olmasında Rusya’nın Türk vatandaşlarına vize uygulaması etkili oluyor. Türkiye Rusya vatandaşlarına vize uygulamıyor. Dolayısıyla seyahat etmek daha kolay. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması için çalışma başlatılması yönünde talimatını içeren kararnameyi imzaladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacağını, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilip, 8 gün kalma hakkı tanınacağını duyurdu. Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanırsa Rusya’yı ziyaret eden Türklerin sayısı da artacaktır."
TÜRSAB’ın, 8 Nisan 2019 günü Moskova’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin 8. toplantısında yer aldığını söyleyen Bağlıkaya, "Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seyahat acentalarının yaşadığı sıkıntıları anlatma imkanı bulduk. Toplantı sonrasında Rusya İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 1 milyonu bulan güvenlik görevlisinin Türkiye’de tatil yapabilmelerine yönelik kararın imzalandığını kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmeleri TÜRSAB olarak memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasında turizm ve kültür anlamında derin bağların bulunduğunu kaydeden Bağlıkaya, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında çok sayıda kültür ve sanat etkinliğinin gerçekleştiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rusya–Türkiye Kültür Yılı’nın açılışı Bolşoy Tiyatrosu’nda Troya Operası ile yapıldı. 90 yıllık geçmişi bulunan Kızıl Ordu Türkiye’de konserler verdi. Bu tarz etkinlikler karşılıklı olarak iki ülke halklarının birbirlerinin kültürlerine olan ilgiyi artırıyor. TÜRSAB olarak MITT Moskova Fuarı’na katıldık. Ardından geçen Haziran ayında Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivali’ne katılarak henüz Türkiye’ye gelmemiş olan Ruslara ülkemizi tanıtmaya çalıştık. Festivale büyük bir ilgi vardı. Bodrum’da gerçekleşecek olan Türk – Rus günlerinde düzenlenecek etkinlikler de bu kapsamda önemli. Etkinliğe katılacak olanlar iki ülkenin gastronomisini de yakından tanıma imkanı yakalayacak. Rusya ve Türkiye iki dost ülke olarak bu tarz etkinliklerle birbirleriyle daha sıkı bağlar kuruyor."
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