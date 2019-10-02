TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, birçok tüketicinin 2018 yılı yaz sonu kur dalgalanması ertesinde yükselen faizlerle ev satın almak zorunda kaldığına işaret etti.
'TÜKETİCİLERİ KORUYAN TÜKETİCİ KANUNU DEVREYE GİRDİ'
"Geçen aylarda faizlerin düşmesiyle birlikte üç kamu bankası da konut kredi faizlerine 0.9 oranı uygulayacağını ilan edeceğini açıkladığında, daha önce konut kredisi kullanmış ama yüksek faizle taksit ödeyen tüketicleri bir telaş sardı. Bir taraftan yüksek faizden kurtulmak için yapılandırma istiyorlar, diğer taraftan bankaların direnişiyle karşılaşıyorlardı. Ne var ki onları koruyan tüketici kanunu devreye girdi. Tüketici kanununa göre, ilan edilen fiyatla kasa fiyatı arasında fark varsa tüketici leyhine olan uygulanırdı.
'KREDİ KARTINI, OTOMATİK ÖDEME TALİMATINI İPTAL EDİP KURTULURLAR'
"Yapılandırma başvurusunda bulunan tüketicilere, bankaların birtakım hukuka aykırı olan talepleri olduğu kulaklarımıza geldi. Bu noktada tüketiciler tereddüt etmesinler, sözleşmelerini imzalasınlar. Yapılandırmalarını gerçekleştirsinler. Kendilerinden talep edilen erken kapama bedeli, yeni kredi kartı çıkartırılması, üç adet otomatik ödeme talimatı gibi işlemler varsa bunu sorun etmesinler. Yapılandırma tamamlandıktan sonra hakem heyetine başvurulmuş hukuka aykırı kesintilerin iadesini sağlıyabilirler, bunun yanı sıra kredi kartı çıkarttılarsa hemen onu iptal ettirmek ellerinde.
'DÜŞÜK FAİZ ORTAMI OLUŞTUĞUNDA BANKA PARA SATMAK İSTEYECEK'
'TÜKETİCİLERE TAVSİYEM, BULUNDUKLARI BANKADAN TEKLİF ALSINLAR'
"Bunun için öncelikle piyasada faizlerin aşağıya inmesi lazım. Şu anda iniş trendi başladı, TCMB son iki ayda politika faizinde 750 baz puan indirim yaparak 24’ten 16.50’ye çekti. Önümüzde ki günlerde 200-300 baz puan indirim yaparsa bu oranlar aşağıya çekilecek ve finansal piyasalarda tüm kredilerde faiz oranları da düşebilicektir. Böyle bir durumda tüketicilere tavsiyem, bulundukları bankadan teklif alsınlar ve o yapılandırma teklifini alıp diğer bankalardan da araştırsınlar. Hangisi cazip geliyorsa o bankaya taşısınlar ama unutmasınlar ki, kredisini kullandığı bankada ki hesabını kapatırsa kalan ana para üzerinden yüzde 2’ye varan bir erken kapama tazminatı talep edebilir bankalar.
'YAPILANDIRMA TALEPLERİ VE HAKKI SADECE KONUT KREDİSİYLE SINIRLI DEĞİL'
"Aslında tüketici kredileri de yapılandırılabilir. Burada anahtar şu; Tüketicinin kredi kullandığı banka kullandığı kredi oranından daha aşağıda tüketici kredisi faiz oranı belirlemişse o oran cazip geldiği takdirde tüketici kendi bankasına başvurup kredi yapılandırması isteyebilir. Bu yapılandırma talepleri ve hakkı sadece konut kredisiyle sınırlı değil. Kamu bankaları sadece konut kredileriyle 0.99 ilan ettikleri için konut kredisi kullananlar bu haklarını talep ettiler. Fakat tüketici kullanıcı
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