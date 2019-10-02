Albayrak: BIST düzenlemesi borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BIST pazar yapısı düzenlemesinin borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay piyasasında pazar kriterlerinin güncellenmesi doğrultusunda mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı; 'Yıldız 1', 'Yıldız 2', 'Ana 1' ve 'Ana 2' şeklinde ikişerli gruplara ayrılacak.

Bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları 'Yıldız' ve 'Ana' pazara alınacak.

Öte yandan daha önce pazarlar oluşturulurken sadece halka açık piyasa değeri dikkate alınırken, yeni uygulamada pazar/grup seçiminde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine de bakılacak.

Yeni uygulama ile benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grup içinde yer alması hedefleniyor. Bu şekilde BİST en uygun işlem esaslarını genel kurallarla grup bazında belirleme esnekliğine kavuşacak.

ALBAYRAK: YEP HEDEFLERİMİZDEN BIST PAZAR YAPISI GÜNCELLEMESİNİ TAMAMLADIK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Borsada Yıldız ve Ana pazarlarda işlem gören 352 şirketi kapsayan çalışmada 'Yıldız 1' grubunda halka açık piyasa değeri 750 milyon liradan büyük, uluslararası seviyede piyasa likiditesine sahip şirketler yer alacak.

'Yıldız 2'de ise belirlenen tüm kriterlerde eşik değerlerin üstünde yer alan şirketler bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak" dedi.