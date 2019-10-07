Kayıt
16:36 07 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Bankalar kâr rekoru kırdı

    © AA / Metin Aktas
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol

    Bankalar, ağustos ayında 4 milyar 602 milyon liralık net kâr ile rekor kırarken, 8 aylık dönemde net kârın yüzde 15.9 azalması dikkat çekti.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde 28 milyar 236 milyon lira olan net dönem kârı, ağustos sonu itibarıyla 32 milyar 838 milyon liraya ulaştı.

    BDDK
    © AA /
    BDDK: Bankaların takip hesabına aktarması gereken kredi tutarı 46 milyar TL
    Bu da sektörün ağustosta 4 milyar 602 milyon liralık net dönem kârı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ağustos ayı kârını hanelerine yazdı.

    Bankacılık sektörü, geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 481 milyon lira, 2017'nin aynı ayında ise 4 milyar 232 milyon lira kâr elde etmişti. Sektörün en düşük ağustos ayı karı ise 607 milyon lira ile 2004 yılında kaydedilmişti.

    Öte yandan, bankaların 2018'in Ocak-Ağustos dönemindeki 38 milyar 46 milyon liralık net kârının bu yılın aynı döneminde 32 milyar 838 milyon liraya gerilemesi, sektörün 8 aylık kârının yüzde 15.9 azaldığına işaret etti.

    KREDİ KARTLARINDAN ALINAN FAİZ 9.9 MİLYAR TL

    kredi kartı
    Sputnik
    Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik
    Verilere göre, bankaların yılın 8 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, ağustos sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.7 artarak 287.1 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ağustos sonunda bu rakam 221.8 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

    Bankalar, ocak-ağustos döneminde kredilerden 219 milyar 379 milyon lira faiz geliri sağladı.

    Söz konusu gelirin 41 milyar 278 milyon lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar 867 milyon lirası kredi kartlarından, 25 milyar 153 milyon lirası taksitli ticari kredilerden ve 143 milyar 82 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

    Etiketler:
    Ekonomi, Faiz, Kredi kartı, Kâr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yürüyüş sırasında tırmandığı dağın 2 bin metre yükseklikte olduğunu belirten Putin, “Bulutlardan daha yüksek, çok daha yüksek… Bulutlardan daha yüksek bir yere tırmandık” dedi.
    Putin'in Sibirya tatilinden kareler
    Karikatür
    ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet