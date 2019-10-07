Bankalar kâr rekoru kırdı

Bankalar, ağustos ayında 4 milyar 602 milyon liralık net kâr ile rekor kırarken, 8 aylık dönemde net kârın yüzde 15.9 azalması dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde 28 milyar 236 milyon lira olan net dönem kârı, ağustos sonu itibarıyla 32 milyar 838 milyon liraya ulaştı.

Bu da sektörün ağustosta 4 milyar 602 milyon liralık net dönem kârı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ağustos ayı kârını hanelerine yazdı.

Bankacılık sektörü, geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 481 milyon lira, 2017'nin aynı ayında ise 4 milyar 232 milyon lira kâr elde etmişti. Sektörün en düşük ağustos ayı karı ise 607 milyon lira ile 2004 yılında kaydedilmişti.

Öte yandan, bankaların 2018'in Ocak-Ağustos dönemindeki 38 milyar 46 milyon liralık net kârının bu yılın aynı döneminde 32 milyar 838 milyon liraya gerilemesi, sektörün 8 aylık kârının yüzde 15.9 azaldığına işaret etti.

KREDİ KARTLARINDAN ALINAN FAİZ 9.9 MİLYAR TL

Verilere göre, bankaların yılın 8 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, ağustos sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.7 artarak 287.1 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ağustos sonunda bu rakam 221.8 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-ağustos döneminde kredilerden 219 milyar 379 milyon lira faiz geliri sağladı.

Söz konusu gelirin 41 milyar 278 milyon lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar 867 milyon lirası kredi kartlarından, 25 milyar 153 milyon lirası taksitli ticari kredilerden ve 143 milyar 82 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.