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16:36 07 Ekim 2019
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    Öztrak: Açık adresleri versinler de millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın

    © DHA /
    Ekonomi
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle ilgili olarak "Memleketle yapacakları en büyük iyilik fiyatları nereden alıyorlarsa açık adresleri millete versinler. Millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın" dedi.

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    © AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Türkiye gündemindeki konulara dair bir basın toplantısı düzenledi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini eleştiren Öztrak, "Memleketle yapacakları en büyük iyilik fiyatları nereden alıyorlarsa açık adresleri millete versinler. Millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın. Devletin ve kurumların itibarı liyakate değil ahbap-dost atamalarıyla sıfırlandı" dedi.

    "Millet artık bu ekonomiye güvenmiyor. Devlet AKP Genel Başkanı yine partisinin kampında çıkıp milletten Türk Lirası'na yatırım yapması için istirhamda bulundu. E güzel de kendi yandaşlarına döviz üzerinden veriyorsun. Tüm bu sözleşmeleri Türk Lirası'na döndürün. Bunların hiçbirini yapmadığınız için sizin sözlerinize güvenmiyorlar" ifadesini kullanan Öztrak, devamla şunları kaydetti:

    • Saray ne kadar zam yapar, ne kadar ek vergi koyarsa bu aziz millet kaldırır zannediyor.
    • Egemen güçler kızgın sobanın üzerindeki kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa olarak kullanıyor.

    'SURİYE'DEKİ BARIŞIN EN KISA YOLU ŞAM İLE ANKARA ARASINDAKİ YOL'

    • Biz bu meselenin başından beri itibaren şunu söylüyoruz; Orta Doğu bataklığına girmeyin. Ama bizi dinlemedi, sonra da işler sarpa sarınca bizi aldattılar dedi. Biz Suriye ile ilişkileri düzeltin dedik. Türkiye de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Bizim Mehmetciğimiz yabancı topraklarda neden şehit oluyor diye sorduk. Biz Mehmetçiklerimizin ve ulusumuzun çıkarlarının yanındayız. Suriye'ye barışın gelmesinin en kısa yolu Şam ile Ankara arasındaki yoldur.
    • (Trump'ın destek açıklaması) Ama hemen bir sonraki paragrafta ben vergi mükelleflerimin parasını korumak işçin bunu yapıyorum. Bu iki paragraf birbiriyle uyumsuz. İkisi de başka yerlere mesaj gönderiyor. Biz bu mektubu okuduğumuzda gördüğümüz şu; sarayla ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur; siz bizim belirlediğimiz bölgelere girin biz o bölgelerin yakınında olmayacağız ama biz de size bu işin başından sonuna kadar ne kadar cihatçı terörist yakaladıysak sizin sırtınıza bırakalım
    • (ABD Büyükelçiliği'ne 'like' tepkisi) Başkanvekilimiz bir açıklama yaptı. Biz aynı yerde duruyoruz. Bu ülkenin partilerinden herhangi birine bir yabancı ülkenin elçiliği tarafından yapılmış olan bu tür girişimleri kendimize karşı yapılmış sayarız.
    Etiketler:
    CHP, Alışveriş, Besin zinciri, Gıda, Enflasyon, Dükkan, TÜİK, Faik Öztrak
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