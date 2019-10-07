Öztrak: Açık adresleri versinler de millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle ilgili olarak "Memleketle yapacakları en büyük iyilik fiyatları nereden alıyorlarsa açık adresleri millete versinler. Millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Türkiye gündemindeki konulara dair bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini eleştiren Öztrak, "Memleketle yapacakları en büyük iyilik fiyatları nereden alıyorlarsa açık adresleri millete versinler. Millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın. Devletin ve kurumların itibarı liyakate değil ahbap-dost atamalarıyla sıfırlandı" dedi.

"Millet artık bu ekonomiye güvenmiyor. Devlet AKP Genel Başkanı yine partisinin kampında çıkıp milletten Türk Lirası'na yatırım yapması için istirhamda bulundu. E güzel de kendi yandaşlarına döviz üzerinden veriyorsun. Tüm bu sözleşmeleri Türk Lirası'na döndürün. Bunların hiçbirini yapmadığınız için sizin sözlerinize güvenmiyorlar" ifadesini kullanan Öztrak, devamla şunları kaydetti:

Saray ne kadar zam yapar, ne kadar ek vergi koyarsa bu aziz millet kaldırır zannediyor.

Egemen güçler kızgın sobanın üzerindeki kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa olarak kullanıyor.

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