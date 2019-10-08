Albayrak: EYT gündemimizde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya, "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru EYT ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Milliyet'in aktardığı habere göre Albayrak'ın sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.