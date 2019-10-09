Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 0'a çekti

Dünya Bankası Türkiye'nin 2019 büyüme beklentisini yüzde 0'a revize etti. Türkiye ekonomisi için 2020 yılı GSYH beklentisini yüzde 3, 2021 beklentisini ise yüzde 4 olarak korudu.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2019 yılı GSYH beklentisini yüzde -1'den yüzde 0'a çekti.

​Bloomberg HT'de yer alan habere göre Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2020 yılı GSYH beklentisini yüzde 3, 2021 beklentisini ise yüzde 4 olarak korudu.

Dünya Bankası, 'Öncü göstergeler 3. çeyrekte de toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor' değerlendirmesini yaptı.

Kurum yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 16.5, 2020 için yüzde 11, 2021 için ise yüzde 9 olarak açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye'nin 2019 büyüme beklentisini %0'a revize etti https://t.co/BXn76QdxC3 pic.twitter.com/p33WTuZy7K — Bloomberg HT (@BloombergHT) October 9, 2019

Gelişen piyasalarda daha fazla düşüş ve volatilitenin yüksek dış finansman ihtiyacı ve belirsiz görünüm nedeniyle Türkiye'yi de etkileyeceği ifade edildi. Jeopolitik gelişmelerin, özellikle de ABD'nin olası yaptırımlarının Türkiye için risk oluşturduğu vurgulandı.