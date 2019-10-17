Tarım Bakanı Pakdemirli: Hedefimiz 2030'a kadar açlığa son vermek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak 2030'a kadar açlığa son verme hedeflerinin olduğunu söyledi. "Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekeceğiz" diyen Pakdemirli, "Bu amaçla bakanlık olarak bütün planlarımızı, kriz yönetimi yerine, risk yönetimi esasına dayanarak hazırlıyoruz" ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle, Sürdürülebilirlik Akademisi ile Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası iş birliğinde Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen 5. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi başladı.
Zirvenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, açlık, israf ve sağlıksız beslenme konularına değindi.
Pakdemirli, "Dünya Gıda Günü kapsamında her yıl, açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımı gündeme gelmekte her insanın yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilme hakları değerlendirilmektedir. Örneğin ABD'de yaşayan bir çocukla, Kenya'da yaşayan bir çocuk arasında, yaşam kalitesi açısından onlarca yıl, yüzlerce fark bulunmaktadır. Birinin yemediği ekmekler ve tenezzül etmediği yemekler çöpe atılırken, diğeri bir dilim ekmeğe, bir yudum temiz suya ulaşamadan ve çoğu zaman yaşını bile dolduramadan hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen bir yandan da, üretilen gıdanın, her yıl üçte biri kaybedilmekte ya da israf edilmektedir" dedi.
'OBEZİTE KONUSUNDA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR'
Pakdemirli sağlıksız beslenme sorunları sebebiyle yılda 2 trilyon doların harcandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Diğer taraftan da beslenme bozukluğu ya da sağlıksız beslenme kaynaklı, sonu ölüme varan hastalıklarla karşı karşıya kalmamız, bu sorunun bir başka boyutu olarak karşımızda öylece durmaktadır dolayısıyla, bugün gündemimizde sadece açlık yok yiyen fakat sağlıklı beslenmeyenler de var. Yani yetersiz beslenme ve obezite de bugün önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. 800 milyon insan açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamaktadır. Öyle ki sağlıksız beslenme; dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında gelmekte ve dünya çapındaki her beş ölümden biriyle ilişkilendirilmektedir. Mesela sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon ABD dolarına yaklaşan maliyetiyle hükümetlerin sağlığa ayırdıkları kaynak, bütçelerinin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Türkiye'ye baktığımızda da, diğer dünya ülkeleri gibi maalesef ülkemizin de obez nüfus barındırması açısından ilk 10'a girdiğini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de her 3 kişiden 1'i obez olarak belirlenmiştir ki bu tehlike çanları çalıyor demektir. Bu gidişe dur demek için, 39. Dünya Gıda Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak niyetindeyiz."
Pakdemirli, "Bakanlık olarak 2030'a kadar açlığa son verme hedeflerimiz var. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sağlıklı beslenmenin de önemine dikkat çekeceğiz. Bu amaçla bakanlık olarak bütün planlarımızı, kriz yönetimi yerine, risk yönetimi esasına dayanarak hazırlıyoruz. Bazı şeylerin kıymeti, yokluğunda yahut kıtlığında ortaya çıkıyor, muhakkak hepimiz bunun bilincindeyiz" diye konuştu.
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