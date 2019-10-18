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16:41 18 Ekim 2019
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    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

    2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu

    © AA / Metin Aktas
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

    2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifin gerekçesinde, sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunmasının amaçlandığı belirtildi.

    © AA /
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    Bütçe ödeneklerinin, Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da yer alan makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, tedbir hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri ile yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiği, bütçe gelir tahminlerinin ise Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen gelir politikası hedef ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulduğu bildirildi.

    Genel gerekçede, bütçenin, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak şu hedefler doğrultusunda hazırlandığı belirtildi:

    HEDEFLER NELER?

    • Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımları koruyup geliştirmek,
    • Üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümü gerçekleştirmek,
    • Beşeri sermayeyi güçlendirmek, kapsayıcı büyüme yaklaşımını belirgin bir biçimde hayata geçirmek ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam etmek,
    • Para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürütmek,
    • Kamu borçluluğunu düşük düzeylerde tutmak,
    • Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturmamak,
    • Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturmak, vergi tahsilatında etkinliği artırmak ve ekonomide kayıt dişiliği azaltmak,
    • Mali disipline kararlılıkla devam etmek, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikleri hayata geçirmek,
    • Kamu kaynak kullanımında; temel politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek,
    • Mali disiplin anlayışına uygun olarak kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak,
    • Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesini sağlamak,
    • Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak ve rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan becerilere sahip iş gücü yetiştirmek,
    • Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak,
    • Yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artış sağlamak,
    • Hesap verebilirliği ve mali saydamlığı güçlendirmek.

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    Etiketler:
    Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Yeni Ekonomi Programı (YEP), Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Ekonomi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bütçe, TBMM Başkanlığı
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