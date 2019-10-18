Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi

TBB'den yapılan açıklamada, "Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır" denildi.
Türkiye Bankalar Birliği, borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığını duyurdu.
TBB'den yapılan açıklamada, "Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır" denildi.
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