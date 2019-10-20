Düğün salonu sahiplerinden 'sokak ve kır düğünü' tepkisi

Düğün salonu sahipleri, sokak ve kır düğünlerinin haksız rekabete yol açtığını belirterek, bu organizasyonların düğün salonlarında yapılmasını istiyor.
Sokak düğünlerinin yanı sıra ruhsatsız yerlerde, restoranda, otellerde, camii altlarında, dernek binalarında yapılan düğünler sektörün başlıca sıkıntıları olarak görülüyor. Salonlarda düğün yapmanın pahalı oduğunu belirten bazı vatandaşlar ise sokak düğünlerinin bir gelenek olduğunu ve yaşatılması gerektiğini söylüyor.
Düğün Saloncular ve Organizasyoncular Meslek Birliği (DÜSOB) Başkanı Aydın Barış Ay şu ifadeleri kullandı: "81 ilde düğün saloncularımız, organizasyoncularımız mağdur durumda. Haksız rekabet, sokak düğünleri, pazar yeri düğünleri veya her önüne gelenin düğün salonculuğu yapması. Her önüne gelenin organizasyonculuk yapması bunlar bizim esnaflarımızı zor durumda bırakıyor. Çoğu meslek dalında merdiven altı diye tabir edilir, bizim meslek dalımızda çok aşırı oldu bunlar. Biz de diyoruz ki bu işi belgelendirelim. Bu işi yapmaya kriterleri yeterli olan, misal otellerde olan gibi yıldızlama sistemi yapalım. Bir ağacın altına masa koyarak ben kır düğüncüsüyüm' dememeli. Bunun bir standardı olmalı."
'MAGANDA KURŞUNLARININ ATILDIĞI YERLER DÜĞÜN SALONLARI DEĞİLDİR'
Maganda kurşunlarının atıldığı yerler düğün salonları değildir, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesinin yapıldığı yerler düğün salonları değildir, madde satışının yapıldığı yerler düğün salonu değildir, bunlar sokaklarda pazar yeri düğünlerinde satılan şeylerdir. Biz de devletimize diyoruz ki, istihdam sağlayacağız. Biz eğer 1 yılda 100 düğün yerine 200 düğün yaptıktan sonra 100 personel yerine 200 personel çalıştıracağız. Bu sefer devletimiz hem daha fazla sigorta primi kazanacak hem de daha fazla vergi kazanacak."
İSTANDDER BAŞKANI: MALİYETSİZ DÜĞÜNLERE KAÇILDIĞINDAN EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ EKONOMİ
İstanbul Anadolu Yakası Düğün Davet İşletmeciliği Derneği (İSTANDDER) Başkanı Harun Yoltay da şunları söyledi: "Sektörümüz Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir güce sahip olan bir sektör. Evlilik 600-700 milyon TL pazarı olan bir sektör. Bizim başlıca problemlerimiz, sıkıntılarımız KDV problemlerimiz var. Biz hizmet sektöründe yüzde 1 ve yüzde 8 ile ürünler alıp yüzde 18 ile fatura kesen firmalarız. İstanbul ve Türkiye genelinde yapılan sokak düğünleri, ruhsatsız yerlerde, restoranda, otellerde, camii altlarında, dernek binalarında yapılan düğünler bizim sektörümüzün başlıca sıkıntıları. Buralarda yapılan düğünlerden ne gibi problemler doğuyor, haksız rekabetler ortaya çıkmış oluyor: Bir dernek çatı altında insanlar görselliği olmayan, masası sandalyesi olmayan, fiziki şartları sağlamayan yerlerde çok cüzi rakamlar karşılığında evlilik işleri organize ediyorlar. Buralardaki ucuz maliyetlerden sonra bizim sektörümüzde düğün salonu gerçekten çok üst çıtalara çıkmış boyutta. Bugün restoran ve otel salonlarıyla yarışabilecek işletmelerimiz var. Bugün bir düğün salonunda en küçük işletmelerde bile 17 tane istihdam sağlayan işletmelerimiz var: Bugün İstanbul'da 1000 e yakın bir düğün organizasyonu, düğün salonu var. Her yıl sektörümüzün geri gelen bir pazarı var. Pazar daralıyor, insanlar maliyetsiz düğünlere kaçtığından işimizdeki en büyük problem ekonomi problemi olmuş oluyor."
Kendi çevrelerinin de sürekli sokakta düğün yaptığını belirten Mevlüde Karakurt ise "Sokak düğünün tadı bambaşka olur, 3 bin TL'ye bir davul zurna tutuyorsun yetiyor ama düğün salonu 40 bin TL" diyerek, herkesin kendi bütçesine göre düğün yapabilmesi gerektiğini belirtti. Bir yakını evlenecek olan Semra Kılıç ise düğün salonu tuttuklarını ve 32 bin TL verdiklerini ifade ederek, "Salon düğünleri kalabalık ve sıkışık oluyor, sokaklardaki düğünler daha güzel oluyor. Sokakta düğün yapabilmek çok uygun ama salonlar çok pahalı" dedi.
Çeçen Salman da "Sokakta yapılan düğünler çevreyi rahatsız ediyor, düğün salonlarında yapılması daha güzel olur" diye konuştu. 2 oğlu olduğunu belirten Emine Kocaer, gelecek ay yapılacak bir kına gecesi için 9 bin TL salon parası ödeyen yakını olduğunu ifade ederek, "2 tane evlenecek oğlum var, sadece nikah yapılacak, salon parasını kendilerine vereceğiz gidip güzel bir balayı yapsınlar" diye konuştu.
7 yıldır evli olan Hayati ve Gökçe Eröz çifti ise bir restoranda düğün yaptıklarını ve keyifli olduğunu belirterek "İnsanlar istediği yerde düğün yapabilmeli bir kısıtlama olmamalı" şeklinde konuştu. Sokak düğünlerinde çok ses olsa bile bunun bir gelenek olduğunu belirten Alper Bekmezci de, "Kır düğünü yapılabiliyorsa sokak düğünü de yapılabilmeli, bu bir gelenektir ve bu geleneğin kaybolmasını istemem" dedi.
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