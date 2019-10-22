Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Süreç askıda, alternatif yer bakmıyoruz

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann, Volkswagen'in Türkiye'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerleri şu anda değerlendirmediklerini söyledi.
Almanya'nın Türkiye'deki yatırımını ertelemesi sonrasında Bulgaristan ve Sırbistan gibi bu yatırıma talip olan ülkelerden Alman devini ikna etmek için yeni hamleler gelmişti.
Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.
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