Türk-İş: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı 6 bin 705 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından hazırlanan rapora göre dört kişilik bir ailenin açıklık sınırı 2 bin 58 lira olarak hesaplandı. Buna göre yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) her ay düzenli olarak yaptığı 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Birgün'ün Türk-İş'in raporundan aktardığına göre, hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.29 azaldı, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 lira oldu.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.058,46 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.705,08 TL.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.526,14 TL olarak hesaplandı.