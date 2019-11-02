Süt üreticilerine ödenen prim 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldü

Çiğ süt destekleme primi 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldü. Çiftçi 25 kuruştan prim ödemesi yapılmasını beklerken, Tarım ve Orman Bakanlığı primin mayıs ayından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruşa düşürdü.

Bu duruma ilişkin açıklama yapan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), zaten zor durumda olan çiftçinin daha da zorda kalacağına dikkat çekti.

'Hayvancılık olumsuz etkilenecek'

TÜSEDAD, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kasım ayına girmiş olmamıza rağmen ilk 4 aylık süt destek primi hariç hiçbir ödeme yapılmaması zaten sıkıntıda olan hayvancılık sektörünü çok kötü etkilemişti. 2018 desteklemeleri ile neredeyse aynı olan 2019 yılı desteklemeleri enflasyon kaynaklı değer kaybını bile karşılamazken süt prim desteklemelerini Mayıs ve Haziran ayları için 25 kuruş yerine 10 Krş/Lt ‘ye düşürülmesi kabul edilebilir değildir. Sektör adeta can çekişirken, süt pirim desteklemelerinin yüzde 60 azaltılması ile aynı dönemde Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansının Türk pazarına süt ürünleri sevkiyatı için veteriner sağlık sertifikası konusunda Türkiye'yle mutabakat sağlandığını açıklamış olması geleceğe doğru biz üreticileri kaygılandırmaktadır."