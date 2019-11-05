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16:15 05 Kasım 2019
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    Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü: 'Yine de alan yok'

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    Ekonomi
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    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Pazarcılar Odası Başkanı olarak görev yapan Kenan Üstek, zehirlenme vakalarının ardından ıspanak fiyatlarının pazar tezgahlarında yarıya düştüğünü söyledi, "Ancak yine de alan yok" dedi.

    İstanbul’un ardından Tekirdağ’a bağlı Çorlu, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde 40 kişinin ıspanaktan zehirlenmesinin ardından pazarlarda ıspanak satışları ciddi oranda düştü. Ispanak üreten ve satanların çok mağdur olduğunu belirten Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, Trakya’da üreticilerin elle toplama işlemi yaptığını ifade etti.

    Güzelavrat otunun ıspanağa karışma ihtimalinin olmadığını savunan Üstek, “Bölgemizde ıspanak üretimi azdır ve bu az olan üretimde de elle toplama yapılır. Adı geçen güzelavrat otunun elle toplanan ıspanakların arasına karışma ihtimali yok” dedi.

    Zehirlenme vakalarının ardından tezgahlarda 4 liraya satılan ıspanağın fiyatının 2 liraya düştüğünü aktaran Üstek, şunları söyledi:

    Ancak yine de alan yok. Tezgahlarımızda ıspanak satışı yok, halde de pazar tezgahında da ıspanak alıcı bulamıyor. Bu ıspanak zehirlenmelerinin ardından özellikle üretimin çok olduğu İzmir bölgesi çok ciddi etkilendi.”

    'Karışma söz konusu değil'

    Yıllardır pazarcılık yapan ve ıspanak satan Sedat Evelek, elle toplanan ıspanağın içinde herhangi bir otun bulunmasının söz konusu olamayacağını kaydetti.

    Evelek, ıspanağın 30-40 santim, güzelavrat otunun ise 1,5 metre bitki olduğuna dikkat çekerek, “Bu bitki kısa, diğer bitki uzun; bunun içinde olma ihtimali hiç yok. Bu olayların yaşanması ıspanak satışlarını durdurdu. Şu an yarı fiyatına bile satamıyoruz” dedi.

    ‘Zehirli mi?’ diye soruyorlar'

    Tarlasında 15 dönüm ıspanak ektiğini ve kendi tezgahında satışını yaptığını belirten üretici Erhan Ayar da müşterilerin ıspanaktan uzak durduğunu, gelen bazı müşterilerin ise "Zehirli mi?" diye sorduğunu söyledi.

    Ayar, “Ispanak elle toplanıyor, zehirleme şansı hiç yok. Bu yaşanan olaylar, ıspanak satışlarını bitirdi. Benim elimde 15 dönüm ıspanak kaldı. Şu an durum çok kötü. Ne yapacağız bilmiyorum; ama bu bölgede ıspanak zehirlemez” diye konuştu.

    Ziraat Odası Başkanı: Karışma yok

    Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz ise bölgede 100 dönüme yakın ıspanak ekimi yapıldığını belirterek, “Bu bölgede ıspanak ekimi 100 dönüme yakındır; ancak ıspanağın arasına güzelavrat otunun karışma ihtimali yoktur. Çünkü burada üretici kendi eker ve kendisi hasadını yapar ve o otun karışma ihtimali yoktur” dedi.

    Etiketler:
    Sağlık, Zehir, Tekirdağ, İstanbul, Fiyat, Ispanak
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