Dolar güne 5.75'in üzerinde başladı

Ekonomik veriler ve yurt içi gelişmeler bakımından zayıf bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan Dolar/TL, haftanın son gününe 5.75 seviyesinin üstünde başladı.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya varılacağı iyimserliğini fiyatlamaya devam ederken, New York borsasında rekorlar kırıldı.

Dünya'nın aktardığına göre Borsa İstanbul 103 bin puanın üzerine tırmanarak küresel piyasalardaki yükselişe ayak uyduruyor. Döviz piyasalarında ise İstanbul serbest piyasada dolar 5.7540 liradan, euro 6.3590 liradan güne başladı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5.7360 lira, euronun satış fiyatı ise 6.3530 lira olmuştu.