Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Saraylar'ın Müzekart kapsamına alınacağını duyurdu.

"Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" diyen Ersoy, Milli Kütüphaneler'in kapatıldığı iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz."

'Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değil

Ersoy, "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.