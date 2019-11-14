Büyükerşen duyurdu: Eskişehir'de 'halk yumurta' satışı başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gezen tavuk yumurtalarını ‘halk yumurta’ adıyla satışa çıkarmaya hazırlandıklarını duyurdu. Büyükerşen, "Ekonomik anlamda krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği bugünlerde bu tip projelerle hem üreticimizi hem halkımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üretici ile tüketici arasında köprü görevi göreceği yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. İstanbul, Antalya, Bodrum gibi birçok belediyeye Halk Süt projesi ile örnek olan belediye, şimdi de pilot bölgelerde Halk Yumurta satışına başlıyor.

18 Kasım itibariyle gezen tavuk yumurtalarının satışa çıkacağını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Halk Süt’e gösterilen ilginin Halk Yumurta’ya da gösterileceğine inandığını belirtti. Büyükerşen şunları söyledi:

“Büyük mağazalarda gezen yumurta fiyatlarını incelediğimizde tanesi 90 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişen fiyatlar gördük. Bunu kooperatif aracılığı ile yaptığımızda 80 kuruşa halkımıza ulaştırabiliyoruz. Bu 80 kuruş üreticiyi de mutlu ediyor, tüketiciyi de. İnanıyorum ki Eskişehirli hemşehrilerim Halk Ekmek ve Halk Süt’e sahip çıktığı gibi Halk Yumurta’ya da sahip çıkacak ve bu projemiz Türkiye’de diğer yerel yönetimlere de örnek olacaktır."

Ekonomik anlamda krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği bugünlerde bu tip projelerle hem üreticimizi hem halkımızı desteklemeye devam edeceğiz. @eskisehirbb https://t.co/ureJsFDM1E — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) November 14, 2019

​Büyükerşen, uygulamaya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajda da "Ekonomik anlamda krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği bugünlerde bu tip projelerle hem üreticimizi hem halkımızı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.