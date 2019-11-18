'Demiryolları zarar rekoru kırdı'

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 2 milyar 558 milyon lira zarar ettiği öne sürüldü.

Sözcü'den İsmail Şahin'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2018 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'ndan aktardığına göre, 2017'de 2 milyar lira zarar açıklayan Devlet Demiryolları'nın zararı 2018'de yüzde 27 artış göstererek 2 milyar 558 milyon lira oldu.

2018'de zarar rekoru kıran TCDD'nin geçmiş yıllarla birlikte toplam bilanço zararı ise 20 milyar lirayı aştı.

Habere göre, yıllardır zarar etmesi nedeniyle iç kaynak yaratamayan kurum, kaynak ihtiyacını bakanlıkların bütçesinden yapılan transferlerle karşılıyor.