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07:34 20 Kasım 2019
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    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Duranın düştüğü bir devirdeyiz

    © AA / Esma Küçükşahin
    Ekonomi
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çağa ayak uyduramayan şirketlerin kepenk kapatmakla yüz yüze kaldığını belirterek, "Bundan 10 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği kadar zengin olan bir telefon markasının ismini şimdi kimse hatırlamıyor bile. Çünkü çağa ayak uydurmadı. Duranın düştüğü bir devirdeyiz" dedi.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, gençlere tavsiyelerde bulundu.

    'Zengin olmak istiyorsanız girişimci olmanız gerekir'

    Herkesin zengin olmak istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Zengin olmak istiyorsanız girişimci olmanız gerekir. Başka türlü zengin olamazsınız. Zengin olmanın ilacı girişimci olmaktan geçiyor ancak girişimcilik sadece zengin olmanın yolu değil, toplumsal dengeyi sağlamanın da bir yolu" diye konuştu.

    Konuyla ilgili örnekler de veren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

    Ülkelerin artık girişimci çıkarmaktan çok girişimci ithal ettiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Amerika'daki Silikon Vadisi'nde bulunan şirketlerin yüzde 51'i ABD dışında kurulmuş. Yani ABD bile girişimci ithal ediyor, girişimciyi herkes tepesinin üstünde taşıyor" dedi.

    'İnovasyona yeni bir tanım getirdik'

    Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Girişimci, sınırlarını aşan kimsedir. Eskiden uzay ABD ve Rusya'dan sorulurdu. Bugün girişimcilikle anılıyorlar. Girişimcilik hep bir hayalle başlıyor. Hayal kurmaktan korkmayın. Hayalleriniz en özgür olduğunuz alandır. Tabii ki iyi bir hayal kurmak başarılı olmak için yeterli değil. Hayalleri hedeflere çevirmek gerekiyor. Hayalleri hedeflere çevirmezseniz hayalperest olursunuz. Hedeflere ulaşabilmek için de çok çalışmak gerekiyor. Başarılı olmak için çok çalışmak da yetmiyor. İnovasyon yapman gerekiyor. Biz inovasyona yeni bir tanım getirdik. İnovasyon eski köye yeni adet getirmektir. Bize eskiden bir şey yapmak isteyince 'icat çıkarma' derlerdi. Şimdi, icat çıkarabiliyorsan, eski köye yeni adet getirebiliyorsan başarılı oluyorsun. Bundan 10 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği kadar zengin olan, piyasanın tek sahibi olan bir telefon markasının ismini şimdi kimse hatırlamıyor bile. Çünkü çağa ayak uydurmadı. Duranın düştüğü bir devirdeyiz. Harekette bereket vardır. Tek bir taksisi olmayan bir sistem şu an dünyanın en büyük taksi şirketi. Bu şirketin değeri 67 milyar dolar. Türkiye'nin en köklü şirketinin değeri ise 8 milyar dolar. Yıllarca çalışarak ancak 8 milyar dolara ulaşmış."
    Etiketler:
    Silikon Vadisi, Rusya, ABD, Zenginlik, Ekonomi, Girişimcilik, Türkiye, Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
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