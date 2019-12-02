Albayrak: İVME Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İleri Verimli Milli Endüstri Finansman Paketi'nde tahsis edilen kredi tutarının 40 milyar liraya ulaştığını, kullanılan meblağın ise 25 milyar lira olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ne yönelik değerlendirmede bulundu.

Paket kapsamında reel sektöre ve üreticilere tahsis edilen kredi tutarının 40 milyar liraya ulaştığını aktaran Albayrak, "Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar lira oldu" bilgisini paylaştı.

İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı.



Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu. pic.twitter.com/ux42ASyfOH — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 2 декабря 2019 г.

​Albayrak'ın paylaşımında İVME Finansman Paketi'nin sonuçlarına ilişkin infografik de yer aldı. Buna göre: