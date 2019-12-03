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10:18 03 Aralık 2019
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    Enflasyon, pazar, sebze, meyve

    Enflasyon yeniden çift haneye yükseldi

    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Ekonomi
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    Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), kasım ayında yüzde 0.38 arttı, yıllık enflasyon yüzde 8.55'ten yüzde 10.56'ya yükseldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

    Buna göre; TÜFE'de 2019 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.87 artış gerçekleşti.

    Aylık en yüksek artış yüzde 2.69 ile giyim ve ayakkabı grubunda

    Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 0.59, haberleşmede yüzde 0.39, konutta yüzde 0.36 ve ulaştırmada yüzde 0.33 artış gerçekleşti.

    Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0.44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

    Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.15 ile lokanta ve oteller oldu.

    © AA /
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    TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14.35, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14.03, sağlık yüzde 13.85 ve lokanta ve oteller yüzde 13.07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.13 artış gerçekleşti.

    Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

    Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0.08 düştü

    Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.08 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.68 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0.53 düşüş, su temini sektöründe yüzde 0.19 artış olarak gerçekleşti.

    Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğalgazda gerçekleşti

    Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 4.85 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 1.80 ile ana metaller, yüzde 1.39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 3.48, gıda ürünleri yüzde 1.48, içecekler yüzde 1.31 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

    Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı kasım ayında aylık en fazla düşüş yüzde 0.60 ile ara malında gerçekleşti.

    Etiketler:
    Otel, Lokanta, Sağlık, Eğitim, Alkollü içecek, Enerji, Yİ-ÜFE, Doğalgaz, Petrol, Gıda, Sanayi, Enflasyon, TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomi, Türkiye
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