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    OPEC günlük petrol üretimini kısma kararı aldı

    Bloomberg: OPEC, ABD'nin petrol üretimindeki artışın hızlı bir şekilde yavaşlayacağını düşünüyor

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Ekonomi
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    OPEC yıllardır ABD'de kaya petrolü endüstrisinin yükselişini dikkate almadı ve bu hatasından pişman olma noktasına geldi. Ancak grup şimdi ABD'nin petrol devrimi konusunda 'Altın çağın geride kaldığına ilişkin' ciddi bir kumara yöneldi.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) bu hafta toplandığında, bakanlar, mevcut üretim hedefini azaltmaktan ziyade süresini uzatmayı görüşecek.

    Bloomberg'de yer alan analize göre OPEC, ABD'nin petrol üretimindeki acımasız artışın gelecek yıl hızlı bir şekilde yavaşlayacağını düşünüyor.

    Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, Irak, Pazar günü yaptığı açıklamada, OPEC ve ortaklarının daha derin bir üretim kısıntısını görüşeceğini kaydetti, ancak bu açıklama, koalisyonun büyük ölçüde böyle bir adımı atmakta isteksiz olduklarını işaret etmelerinin ardından geldi.

    OPEC bu konuda yalnız değil. Sektör genelinde, petrol traderları ve üst düzey yöneticiler, ABD üretiminin 2020'de bu yıla oranla daha yavaş artacağını ve 2018'dekine nazaran önemli ölçüde yavaşlayacağını düşünüyorlar. Kağıt üzerinde, petrol piyasası OPEC'in kontrolü altında.

    Brent petrolü 2019'un büyük kısmında varil başına 60 dolar civarında işlem gördü ve yıl başına göre yüzde 14 yükseldi, ancak Nisan sonunda 75.60 dolar ile gördüğü bu yılın zirvesinin oldukça altında.

    Emtia işlemleri aracı kurumu Mercuria Energy Group Ltd.'nin başkanı Marco Dunand, "Suudi Arabistan piyasayı dengede tutabilme konusunda makul davranıyor," dedi ve "Ancak uyarı anlamında söyleyeceği bazı şeyler var: OPEC'in ABD üretimini çok yakından izlemesi gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

    Ancak Suudi Arabistan ve ortakları, ABD ve diğer OPEC dışı üreticilerden gelen rekabeti küçümseme konusunda temkinli olmalı.

    ABD'nin petrol üretimi Eylül ayında günlük 17.5 milyar varil ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu tutar bir yıl öncesine göre günlük 1.3 milyon varil daha yukarıda. Bu genişleme, yavaşlamaya geçmeden önce, muhtemelen 2020 yılının başlarına kadar devam edecek.

    Üretim Artmaya Devam Edecek

    Ancak öte yandan, üretim artışındaki yavaşlama hiç artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Amerika'da kaya petrolü üretimindeki artışı yönlendiren bağımsız şirketler güçlüklerle karşılaşırken ve büyük çaplı harcama kısıntılarına gideceklerin duyururken, Big Oil, Permian gibi kilit önemdeki petrol bölgelerinde şimdi daha fazla faaliyet gösteriyor. Exxon Mobil Corp. ve Royal Dutch Shell Plc. gibi daha büyük şirketler muhtemelen harcamalarını artıracak ve Teksas, New Mexico ve diğer bölgelerde üretimi yükseltecek.

    Dünyanın en büyük bağımsız petrol traderı Vitol group, ABD üretiminin Aralık 2019-Aralık 2020 arasındaki dönemde günlük 700,000 varil artmasını bekliyor. ABD üretimi, 2018 sonu ile 2019 sonu arasındaki dönemde günlük 1.1 milyon varil artmıştı.

    OPEC için belki de en büyük sorun ABD değil, ancak diğer yerlerdeki üretim artışı olabilir. Brezilya ve Norveç'te üretim artıyor ve 2020'de daha da artacak. Birkaç yıl süren düşük petrol fiyatı döneminin ardından, mühendisler birçok projeyi daha ucuz hale getirdi ve sonuçlar açıkça görülüyor.

    Norveç'in Kuzey Denizi'nde çok uzun bir süre sonra geliştirdiği en büyük petrol sahası Johan Sverdrup'ta üretim bu yılın başlarında başladı. Planlanandan aylar önce faaliyete geçen bu saha için bütçe, orijinalinden birkaç milyar dolar daha altında gerçekleşti. Ve Latin Amerika'da Venezuela'ya komşu küçük bir ülke olan Guyana ilk petrol üretimini gerçekleştirmeye oldukça yakın.

    Vitol CEO'su Russell Hardy, "OPEC için, 2020 yılının ilk yarısı zorlu kalmaya devam edecek", dedi ve "ABD üretimi bu çeyrekte güçlü bir şekilde artıyor ve gelecek yılın ilk çeyreğinde, Norveç, Brezilya ve Guyana gibi OPEC dışı ülkelerin  ek üretimleri olacak" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Üretim, Petrol, Bloomberg, ABD, OPEC
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