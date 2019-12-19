Türk şirketi, Ufa havaalanında kargo terminali kuruyor

Başkurdistan ile Kozuva Şirketler Grubu arasındaki işbirliği memorandumu ‘Başkurdistan Çağırıyor!’ yatırım fonu kapsamında imzalandı.

Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti Başkanlık İdaresi, basın servisinden yapılan açıklamada, "Belge, Ufa tren istasyonunun yanında bir otel kompleksi ile Mustay Kerim Uluslararası Havaalanı’nda bir kargo terminalinin inşaatında işbirliği yapılmasını öngörüyor" ifadeleri yer aldı.

İşbirliği memorandumu, Kozuva Şirketler Grubu Başkanı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kuzova ile Başkurdistan Başkanı Radiy Habirov arasında imzalandı.

1955 yılında kurulan Kozuva Şirketler Grubu, inşaat, tekstil sanayi, ulaşım ve lojistik, otel işletmeleri ve bilişim teknolojileri gibi bir çok sektörde faaliyet gösteriyor.