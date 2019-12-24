Dolar/TL 5.93-5.95 bandında

Türk Lirası'nda dar bantta dalgalı seyir devam ediyor. Kur, Noel tatili öncesinde 5.93-5.95 aralığında hareket ediyor.
Dolar/TL, dün 5.9550 seviyelerine kadar çıksa da gün genelinde yatay seyir izledi.
Dünya'nın aktardığına göre kur, bu sabah 5.9550 seviyelerini test ettikten sonra 5.9320 seviyelerine doğru çekildi.
Kapalıçarşı'da 5.9390 liradan alınan dolar 5.9410 liradan satılıyor. 6.5920 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6.5940 lira olarak belirlendi.
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