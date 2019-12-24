İşsizlik fonunun 9 milyar TL'si işsize, 14.7 milyar TL'si işverene gitti

İşsizlik fonundan bu yılın 11 aylık döneminde işçilere yapılan ödemeler 9 milyara, işverene aktarılan kaynak ise 14.7 milyar liraya ulaştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in İŞKUR tarafından yayımlanan aylık aylık İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'nde yer alan resmi verilere göre, hem iktidarın hem de işverenin yoğun kullanımına rağmen fonun toplam varlığı kasım ayı itibariyle 131 milyar 120 milyon liraya çıktı.

Fon yönetimi, bu paranın 122 milyar 741 milyon lirasını Hazine'nin uzun vadeli borçlanma aracı olan tahvillere yatırırken, 8 milyar 378 milyon lirasını ise Ziraat Bankası'nın mevduat hesaplarında değerlendiriyor.

Resmi verilere göre, 2017 yılında İşsizlik Fonu’ndan işsizlere 4.8 milyar lira ödenek kullandırılırken, aynı yıl işverenlere 2.5 milyar liralık kaynak aktarılmıştı. Ancak geçen yıl başlayan ve halen devam eden ekonomik kriz nedeniyle zor duruma düşen işverenlere fondan yapılan ödemeler adeta coştu.

Geçen yıl işsizlere yapılan ödemeler 5.8 milyar lirada kalırken işverene aktarılan kaynaklar 10.8 milyara çıktı. Bu yılın 11 aylık döneminde de işsizlikteki rekor artış nedeniyle işçilere yapılan ödemeler 9 milyara ulaşsa da işverene aktarılan kaynak 14.7 milyar liraya ulaştı.